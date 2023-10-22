دعوة طلاب الطائف للتسجيل ببرنامج الموهوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة تعليم محافظة الطائف الطلاب والطالبات للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تنفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للقياس.

وأشارت الإدارة إلى أن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مرحلة التعليم العام، وتطوير نظام متكامل ومنهجية علمية شاملة تحدث باستمرار للمحافظة على جودة المعايير التشخيصية لاكتشافهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة، والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين، وأهمية اكتشافهم ورعايتهم و توجيه الطلبة إلى برامج الرعاية التي تتناسب مع قدراتهم.

وأوضح مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد الغامدي أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، مبينا أن التسجيل ينتهي في الـ 4 من رجب المقبل، حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار «موهبة» عن طريق التسجيل في البوابة.