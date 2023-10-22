شكرا لقرائتكم خبر حلول إثراء الإبداعية بمعرض صنع في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» في معرض «صنع في السعودية» الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية، من خلال عرض عدد من المنتجات الذي بادر المركز في إنتاجها ضمن جملة برامجه ومبادراته الذي ينفذها طوال العام، فيما أبرز تصاميم رقمية ومنتجات تفاعلية تم إنتاجها محليا.

وقدم المركز خلال مشاركته منتجات برنامج «الإقامة الخاص للحلول الإبداعية»، الذي ينظمه المركز سنويا، ويعمل على تدريب مشاركين بعد تسجيلهم للبدء ببحث أفكارهم وتطويرها إلى نماذج أولية كنواة أولى لمشاريع في مجال التقنيات الغامرة والواقع المعزز، حيث عرضت محليا وعالميا وصولا إلى منتج نهائي يتم تداوله في الأسواق السعودية، كما قدم الجناح برنامج «تحديات تنوين»، الذي لقي إقبالا كبيرا شمل تحدي العمارة، والأزياء باستخدام التكنولوجية الحيوية، من المخطوطات العربية إلى التصاميم الحديثة، وتحدي تصميم هوية الخبر الشمالية.