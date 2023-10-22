شكرا لقرائتكم خبر تناغم كلاسيكية ومعاصرة وروحانية الخط العربي بـ116 عملا فنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يشارك 116 عملا فنيا في النسخة الثانية من معرض «رحلة الكتابة والخط» الذي تنظمه وزارة الثقافة في مركز المدينة للفنون في المدينة المنورّة تحت شعار «دروب الروح»، سيعقد مركز المدينة للفنون في المدينة المنورة ورش عمل جديدة حول الخط العربي والممارسات الفنية المرتبطة به.

وتأتي استضافة المدينة المنورة للمعرض لتضفي قيمة فريدة عليه؛ نظرا للأهمية الروحية التي تتمتع بها في الحضارة والتاريخ الإسلامي.

وأوضح القائمون على المعرض لـ»مكة»، أن 50% من الأعمال الفنية المشاركة تعرض للمرة الأولى، والتي جرى تصميمها بتكليف من الوزارة، وشارك فيها مجموعة من كبار الخطاطين والفنانين والمصممين، وهي تتنوع ما بين الأعمال الفنية الكلاسيكية والمعاصرة.

وبينوا أنه يتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض المستمر حتى الـ23 من ديسمبر المقبل 6000 آلاف زائر من داخل المملكة وخارجها، خاصة من ضيوف الرحمن الذين يقدمون لزيارة المسجد النبوي الشريف، مشيرين إلى أن من أبرز المشاركين في هذه النسخة مصممة الحلي العالمية المصرية، عزة فهمي، والمصمم الأمريكي العالمي إبراهيم باتشلديغ.

وتشارك فهمي بتصاميم فريدة يزينها الخط العربي اسمتها مجموعة «أحلى ما غنى العرب»، وهي عبارة عن قصائد غناها أباطرة الفن العربي كـ“أم كلثوم» و»فريد الأطرش»، و»الموسيقار محمد عبد الوهاب»، ويمتد عملها الفني في التصميم لأكثر من 55 عاما.

وما يميز أعمالها التصميمية للحلي والمجوهرات، اعتزازها بتقديم اللغة العربية للعالم، وما يتصل بها من مسارات تتعلق بالشعر والخط العربي ومفتاح الكعبة وكسوتها، مما جعل أعمالها المختلفة محل استقطاب من قبل كبريات المعارض العالمية، خاصة أن بعض معروضاتها الفنية في معرض «رحلة الكتابة والخط» صممتها للمرة الأولى.

معرض «رحلة الكتابة والخط»:

34 خطاطا وخطاطة من 11 جنسية.

19 فنانا ومصمما معاصرا من 12 جنسية.

يدعم الجيل الجديد من المواهب الوطنية الصاعدة.

أعمال فنية معارة من: