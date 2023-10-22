شكرا لقرائتكم خبر منتجات تجميلية طبيعية من زيت نوى التمر بمهرجان العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت فتاتان من أهالي العلا منتجات نسائية طبيعية مستخلصة من زيت نوى التمر، وتصنيع منتجات عبر استغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة في تحويلها لعلامات تجارية.

وأكدت الفتاتان خلال مشاركتهما في سوق «مهرجان العلا للتمور» بنسخته الرابعة، على أن دعم الهيئة الملكية لمحافظة العلا مكنهما من تطوير منتجاتهما وتسويقها محليا ودوليا. وأوضحت صانعة إحدى المنتجات الطبيعية، عبير محمد، أن الهيئة مكنتها من الالتحاق بدورة لتصنيع منتجات طبيعية قبل ثلاثة أعوام، ليتم بعدها توفير الأدوات والمعدات للمعمل وتقديم المواقع مجانا؛ لعرض منتجاتهم في مختلف المهرجانات المقامة بالمحافظة.

وأكدت أنها استطاعت تصنيع ما يقارب 15 منتجاً من زيت نوى التمر، تتمثل في الصابون والكريمات.