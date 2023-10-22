شكرا لقرائتكم خبر %37 من ذوي الإعاقة أنهوا المرحلتين الثانوية والجامعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتركز ذوو الإعاقة في المملكة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، ممثلة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة والشرقية، كما أن 20% من ذوي الإعاقة يحملون مؤهل الثانوية العامة، في حين يحمل 17% منهم الشهادة الجامعية، وفقا لدراسة أجراها كل من الأكاديميين الدكتور حسين عبدالخالق والدكتور عبداللطيف الصباغ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ونشرت في 2022م في مجلة Social Since Journal.

وبينت أن نسبة ذوي الإعاقة المتوقعة في المملكة 8.4% لعام 2022م، وأن السكان السعوديين ذوي الإعاقة يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، لذلك من المهم دراسة تطورها وتنميتها وتوزيعهم الجغرافي في المناطق الإدارية الـ13 للمملكة.

بينت الدراسة كذلك أن 54% من ذوي الإعاقة السعوديين هم من الذكور، في حين أن 46% إناث.

الدراسة هي دراسة كمية اعتمدت منهجية التحليل المكاني للموقع وتوزيع المعاقين السعوديين ودراسة بعض تخصصاتهم باستخدام برنامج المنهج التاريخي والتحليلي.

وأوضحت أن نسبة الذكور من ذوي الإعاقة تفوق نسبة الإناث في جميع المناطق الإدارية الـ13، نظرا لكون إجمالي تعداد الذكور عموما فيها يفوق تعداد الإناث، باستثناء منطقتين هما حائل والحدود الشمالية اللتين يزيد فيهما إجمالي تعداد الإناث مقارنة بإجمالي تعداد الذكور.

واستنتجت الدراسة أن تفاوت مستوى تعليم الذكور من ذوي الإعاقة مقارنة بذوات الإعاقة من الإناث قد يعود لعادات وتقاليد اجتماعية أعطت الأولوية لتعليم الذكور من ذوي الإعاقة.

المستوى التعليمي لذوي الإعاقة:

21 % من ذوي الإعاقة أميون

- 78 % إناث

- 22 % ذكور.

20 % من ذوي الإعاقة يحملون مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها

- 66 % ذكور

- 34 % إناث

17 % من ذوي الإعاقة يحملون شهادة جامعية

- 66 % ذكور

- 34 % إناث

16 % من ذوي الإعاقة يحملون مؤهل المرحلة الابتدائية فقط

- 63 % ذكور

- 37 % إناث

11 % من ذوي الإعاقة يحملون مؤهل المرحلة المتوسطة

- 57 % ذكور

- 43 % إناث