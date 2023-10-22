الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي

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محمد الفلاح - تفاصيل مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الدوري السعودي، يواجه فريق الأهلي نظيره الوحدة على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المعشة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

يسعي فريق الأهلي لمواصلة الإنتصارات في الدوري السعودي، بعد الفوز على الاتحاد بهدف في الجولة التاسعة من المسابقة.

ويطمع الأهلي في الخروج بالثلاث نقاط من مباراة الوحدة، من أجل القفز إلي وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة بالتساوي مع التعاون الوصيف، متأخرًا بفارق نقطة عن الهلال المتصدر برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة

تقام مباراة الاهلي ضد الوحدة في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوحدة

تذاع مباراة الأهلي ضد الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، على قناة SSC1 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط: جابري فيجا - فرانك كيسي - محمد المجحد.

خط الهجوم: رياض محرز - روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان.

ترتيب الأهلي والوحدة بالدوري السعودي

يتواجد فريق أهلي جدة، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، ولكن يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الفوز في «كلاسيكو» الكرة السعودية، أمام فريق الاتحاد بهدف دون رد، في المقابل بتواجد فريق الوحدة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

الأهلي يتفوق على الاتحاد في القمة السعودية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، حقق فوزًا هامًا على نظيره اتحاد جدة، بنتيجة هدف دون رد، في آخر مباراة خاضها الفريق الأخضر، لحساب منافسات الجولة التاسعة، من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

يصطدم الأهلي بجاره الوحدة عندما يلتقيان على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن السعودي".

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه المثير على الغريم التقليدي الاتحاد في الديربي، وسيكون تركيزه منصبًّا على النقاط الثلاث لملاحقة الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ويمتلك الأهلي مجموعة من الأسماء المميزة على غرار البرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسييه والبرازيلي روجر إيبانيز والإسباني جابريال فيجا والتركي ميريح ديميرال.

على الجانب الآخر، يقدم الوحدة مستويات جيدة، رغم تعثره في بعض المباريات، ويطمح إلى استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مرحلتين، خصوصًا في ظل تكامل صفوفه بعودة لاعبيه المصابين.

ويعول الوحدة على عدد من الأسماء المميزة أمثال هدافه النيجيري أوديون إيجالو والأسترالي كريج جودوين، والبرازيلي إنسيلمو دي مورايس والمغربي فيصل فجر ومواطنيه منير المحمدي وجواد الياميق والكوستاريكي أوسكار دوارتي.