شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية.. لاعب الأهلي يغادر للمستشفى بعد مباراة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على ضيفه، فريق الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

سجل أهداف الأهلي كل من ألان سان ماكسيمان ورجر ايبانيز ورياض محرز فيما سجل هدف فريق الوحدة عبدالباسط هندي بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

ماكسيمان يغادر إلى المستشفى بسبب الإصابة في مباراة الوحدة

وتعرض الفرنسي ماكسيمان جناح الأهلي للإصابة خلال مباراة الفريق والوحدة، وخرج من الملعب في سيارة الإسعاف وتوجه إلى المستشفى للإطمئنان على سلامته.

ويخشى الجهاز الفني لفريق الأهلي، من عدم لحاق ماكسيمان بالمواجهة المنتظرة والحاسمة في مستبقل دوري روشن السعودي أمام نظيره فريق الهلال.

ويهبط فريق الأهلي ضيفًا على فريق الهلال ضمن منافسات الجولة رقم الحادية عشر من منافسات دوري روشن لكرة القدم.