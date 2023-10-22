شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب الوحدة بالثلاثة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفوز على ضيفه، الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

ورفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

أهداف مباراة الأهلي والوحدة

سجل ماكسيمان هدف الأهلي الأول، بعدما انفرد بالمرمى في هجمة مرتدة نموذجية، ليضع الكرة على يمين حارس الوحدة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميلة جابري فيجا، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل عبد الباسط هندي، هدف التعادل لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بعدا اصطدمت الكرة في قدمه داخل منطقة الجزاء وخدعة الحارس إدوارد ميندي.

وأضاف روجر إيبانيز في الدقيقة 68، الهدف الثاني للأهلي من ضربة رأسية رائعة في منتصف المرمى، فشل حارس الوحدة في التعامل معها، واختتم رياض محرز أهداف اللقاء لصالح الأهلي، في الدقيقة 84، بعدما صوب الكرة بقدمه اليسرى على يمين منير المحمدي حارس الوحدة.