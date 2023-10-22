شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح ماكسيمان في تسجيل هدف الأهلي الأول، بعدما انفرد بالمرمى في هجمة مرتدة نموذجية، ليضع الكرة على يمين حارس الوحدة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عادل عبد الباسط هندي، نتيجة المباراة لصالح نادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، بعدا اصطدمت الكرة في قدمه داخل منطقة الجزاء وخدعة الحارس إدوارد ميندي.

وسجل روجر إيبانيز في الدقيقة 68، هدف الأهلي الثاني من ضربة رأسية رائعة في منتصف المرمى، فشل حارس الوحدة في التعامل معها.

واختتم رياض محرز أهداف المباراة لصالح الأهلي، في الدقيقة 84، بعدما صوب الكرة بقدمه اليسرى على يمين منير المحمدي حارس الوحدة.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويهبط النادي الأهلي ضيفًا على فريق الهلال، في كلاسيكو الكرة السعودية، وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.