شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي - وعد من حسين لبيب لـ جماهير الزمالك - تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بيانًا رسميًا، بعد نجاحه في انتخابات القلعة البيضاء، وتوليه منصب الرئاسة.

بيان رسمي من حسين لبيب بعد فوزه بانتخابات الزمالك

وقال حسين لبيب في بيان رسمي له: «أتشرف وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، بتقديم التهنئة لكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم، كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم، من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم، والشكر موصول إلى أعضاء الهيئة القضائية ومسؤولي الجهة الإدارية والجهات المعنية كافة على جهدهم الكريم».

وتابع رئيس الزمالك الجديد:" ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية، ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين، الذين لم يحالفهم التوفيق، وفي مقدمتهم هاني العتال، ونؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف للأمل في مستقبل أفضل خلال هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا".



وأضاف حسين لبيب:" لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر، إنه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية، نؤكد مجددًا، أننا ندرك ونشارككم آمالكم وطموحاتكم، وسوف نسعي معكم إلى تحقيقها، والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به، وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها، وصولا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا؛ حيث إعلاء المصلحه العامة".

وأختتم رئيس النادي الأبيض، البيان قائلًا: «لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد، قلوبنا وعقولنا مفتوحة وأيدينا مبسوطة للجميع، نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسؤولية، من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، ولنؤكد معًا أن شعار الزمالك أولًا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر».