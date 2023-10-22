الداخلية والجهات المشاركة تواصل التدريبات في التمرين التعبوي المشترك

ويهدف (تمرين93) إلى إبراز قدرات القطاعات الأمنية وصقل مهارات المشاركين وخبراتهم الأمنية، للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات دوت الخليج، بتنوع التدريب العملياتي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وضمان الجاهزية العالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين القطاعات الأمنية بشكل دائم لضمان الاستعداد الجيد والتعامل السريع.
وأظهرت القوات المشاركة في التمارين الميدانية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.
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