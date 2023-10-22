ترحيل 9280 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27/ 3 /1445هـ الموافق 12/ 10 /2023م حتى 3 / 4 / 1445هـ الموافق 18/ 10 /2023، عن ترحيل 9280 مخالفًا. المخالفون 15453. - الإقامة 9865. - أمن الحدود 3610. - نظام العمل 1978. المتسللون - 782 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %68 يمنيون. - %29 إثيوبيون. - %3 جنسيات أخرى. - 25 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 8 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 46907 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 39198 رجلا. - 7709 نساء. - 41633 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 1795 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 9280 رحلوا.



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