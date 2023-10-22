الإسعاف الجوي ينقذ حياة مصاب بحادث تصادم على طريق القليبة – تبوك -صور

باشر الإسعاف الجوي بمنطقة تبوك، اليوم السبت، حادث تصادم على طريق القليبة – تبوك، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة خطرة.

تلقت غرفة العمليات المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، بلاغًا عن حادث تصادم على طريق القليبة – تبوك، وعلى الفور تم توجيه فرق الإسعاف الجوي التابعة للهيئة للموقع.

وبالوصول للموقع، تبين وجود شخص مصاب بحالة خطرة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له، ثم تم نقله عبر الإسعاف الجوي لمستشفى فهد بن سلطان في تبوك.