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ياسر نجدي مشهد لآثار القصف الإسرائيلي الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة علي جاد الله/ الأناضول محاولات مضنية لإخراج صبي محاصر تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزله شمال غزة أنس الشريف/ رويترز أشخاص يسيرون عبر أنقاض المباني المدمرة في غزة فيما تنطلق الصواريخ فوق رؤوسهم محمد دحمان/ أسوشيتد برس مشهد من جنازة الطفل صاحب الستة أعوام الذي راح ضحية الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة نام واي هاه/ أسوشيتد برس أم فلسطينية مكلومة تحتضن جثمان فلذة كبدها الذي راح ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم محمد سالم/ رويترز فلسطيني يحمل طفلاً أُصيب في أعقاب الغارات الإسرائيلية على المنازل في رفح بجنوب قطاع غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز فتاة تحمل أغراضها في محيط المستشفى المعمداني التي استهدفها القصف الإسرائيلي الوحشي محمد المصري/ رويترز سيدة تسير وسط الأنقاض والركام التي خلفها القصف الإسرائيلي المميت الذي استهدف كل شيء في غزة مصطفى حسونة/ الأناضول شاحنات المساعدات تجتاز الجانب المصري من معبر رفح نحو غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز مشهد جوي للقوارب والمنازل العائمة التي تقطعت بها السبل بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر ريو نيجرو في ماناوس بالبرازيل مايكل دانتاس/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: غزة تحت القصف.. وجريمة "المعمداني" شاهدة على العدوان الإسرائيلي

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