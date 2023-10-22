تراند اليوم : شاهد.. مشادة بين فتاة مصرية ووالدتها بسبب وضع كاميرا مراقبة داخل غرفة نومها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مشادة كلامية بين فتاة مصرية ووالدتها، بسبب وضع كاميرا مراقبة داخل غرفة نومها.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة غاضبة، وتتحدث مع والدتها بصوت عالي، وتسألها عن سبب وضع كاميرا مراقبة داخل غرفة نومها.

وسمع خلال الفيديو صوت الأم وهو ترد على ابنتها موضحة أنها وضعت الكاميرا حتى تطمئن عليها، مشيرة إلى أنها تضع كاميرا داخل غرفة نومها وفي صالة المنزل.

وألتقطت الفتاة طرف الحديث قائلة باللهجة العامية : " دي أوضة نوم هعمل فيها أية يعني، حطي كاميرا في أي مكان لكن أوضة النوم ليه".

وردت الأم: " مبتعمليش حاجة، أنا بطمن عليكي وخلاص".