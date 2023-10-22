تراند اليوم : أرعبت السكان.. الكشف عن سبب تلون سماء مقاطعة(كنت) البريطانية باللون الوردي

صحيفة الخليج 365 : استيقظ سكان مقاطعة كنت البريطانية فجرا على سماء بلون وردي، وظن بعضهم أنها ربما تكون "نهاية العالم".

وذكر تقرير أوردته صحيفة "ميرور" Mirror إالبريطانية، أن لون السماء أثار الرعب في قلوب سكان منطقة ثانيت حين استيقظوا في الصباح الباكر، واكتشفوا لون السماء الوردي، وبدأوا يتساءلون ماذا حدث؟! وبدأت صور السماء الوردية تنتشر على مواقع التواصل بشكل كبير، حيث تشاركها السكان بكثافة.

واتضح أن سبب تلون السماء باللون الوردي الذي "بدا وكأنه جزء من فيلم خيال علمي"، كان بسبب الصوبات (الدفيئة) الزراعية المجاورة، التي تعتبر الأكبر في البلاد. فوفقا لموقع "ثانيت إيرث" Thanet Earth، يتم إنتاج حوالي 400 مليون حبة طماطم و30 مليون خيارة و24 مليون حبة فلفل سنويا في تلك الصوبات الزراعية أو البيوت الزجاجية المخصصة للزراعة.

وتم اختيار الجنوب الشرقي للمجمع الكبير نظرًا لطول ساعات ضوء الشمس فيه، مما يفيد النباتات المتنامية. إلا أن الشتاء البريطاني يشكل تحديًا كبيرا، لأن النباتات تحتاج إلى الضوء، لذلك يتم استخدام بدائل الضوء الاصطناعية خلال هذا الوقت من العام.