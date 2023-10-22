تراند اليوم : بالفيديو .. هبة الحسين تكشف عن تفاصيل جديدة عن انفصالها من عايض القرني وماذا قالت له في آخر لقاء جمع بينهما قبل الطلاق

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة هبة الحسين تفاصيل آخر لقاء جمعها بزوجها عايض القرني قبل الانفصال وكيف طلبت منه ذلك.

وقالت الحسين خلال لقائها في بودكاست أحكي مالك: كنت في مجلس بيتي في آخر كلام صار بيني وبينه قمت من مكاني رحت حبيت راسه، قبلت جبينه، قلت له أنت أعظم زوج في الدنيا وأعظم إنسان مر علي في حياتي ، وأنت صديقي اللي ما راح أتخلى عنك في حياتي لكن الفراق أفضل لنا، وطلبت الانفصال بكل رقي.

وتابعت: لذلك احنا أحباب وانفصلنا بهدوء وروقان والله يسعدك والله يستر عليك ، لذلك هو الصديق الذي أدعمه في كل شي.

وقاطعها مذيع البرنامج بأنها انفصلت عنه لكن عايض لم يطلقها بعد فكانت ردت فعلها بأنها ضحكت بطريقة هستيرية وأكد لها المذيع قائلا: بعدك زوجته.