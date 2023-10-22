شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن

ونجح كل من ماكسيمان وإيبانيز ورياض محرز أهداف الأهلي في الدقائق 45+3 و68 و84، فيما سجل فريق الوحدة هدفه الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ورفع الأهلي إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويهبط النادي الأهلي ضيفًا على فريق الهلال، في قمة الجولة في دوري روشن السعودي، وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ 26 نقطة بعد خوض عشر مباريات في المسابقة، فاز في ثمان مباريات وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة حتى الأن.