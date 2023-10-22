شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يتوعد الهلال بعد الفوز على الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شكر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على فريق الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

تصريحات ماتياس يايسله عقب الفوز على الوحدة

وقال الألماني ماتياس يايسله، عقب المباراة:"بعد فترة التوقف المواجهة الأولى دائما صعبة، والكثير من الفرق عانت والأهم الانتصار، ومهم بالنسبة لي عودة كامل المجموعة والتدرب سويا في هذا الأسبوع، لا يمكن إعطاء أي إجابة عن إصابة كيسيه ننتظر الأشعة حوله وحول ماكسيمان ثم سيتبين هل سيشاركون في المواجهة القادمة من عدمها".

وتابع مدرب الأهلي:"تحدثنا بين الشوطين عن خطورة الوحدة خاصة في الكرات الثابتة ورميات التماس وعرفنا كيف ندافع جيدا أمامهم، الفرق بيننا وبين المتصدر ليس بكبير نعم وقد يختلف الأسبوع القادم، ولكن الأهم بالنسبة لي تطور الفريق كمجموعة وهذا الأمر يسعدني".

وأختتم الألماني ماتياس يايسله: "العلاقة بيني وبين الجمهور بدأت منذ أول يوم، وهم رحبوا بي وأحب رد التحية لهم ولا أقوم بذلك بسبب لفت الانتباه، واللاعبين دائما هم من يستحقوا الثناء".