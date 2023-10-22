شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. تصرف سريع من إدارة الهلال ضد لاعب الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل عن أولى تحركات إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تجاه اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو، عقب غضبه من استبداله أثناء مواجهة الخليج الأخيرة.

وقام المدرب البرتغالي باستبدال ميشيل خلال مواجهة الخليج، ليثير هذا الفعل غضب اللاعب البرازيلي، والذي ترك دكة بدلاء الفريق وغادر ملعب المباراة نهائيًا.

ونجح الزعيم في الفوز على نادي الخليج، في المباراة التي أقيمت في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، بهدف دون رد، لصل الزعيم إلى النقطة رقم 26، ليعزز تواجده على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد نظيره الخليج عن النقطة 9 في المركز الثاني عشر.

قرار إدارة الهلال عقب غضب ميشيل من قرار استبداله

وأكدت صحيفة الرياضية، إن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قررت معاقبة اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو، عقب تصرف الغير لائق أثناء مباراة الفريق الأخيرة، بالخصم من راتبه، حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للاعبين في النادي الهلالي، والتي تشير إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 5% في حالات الاستياء بعد الاستبدال.