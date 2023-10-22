شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف موقف ثنائي الراقي من مباراة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مفاجأة في موقف ثنائي الراقي المصاب، من المباراة القادمة أمام نظيره الهلال في قمة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتقابل الأهلي والهلال، يوم الجمعة القادمة على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي، ويتصدر الزعيم بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الراقي في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

مدرب الأهلي يتحدث عن موقف ثنائي الفريق من مواجهة الهلال

وتحدث المدرب الألماني ماتياس يايسلة، عن موقف الثنائي المصاب قائلًا:" بعد فترة التوقف المواجهة الأولى دائما صعبة، والكثير من الفرق عانت والأهم الانتصار، ومهم بالنسبة لي عودة كامل المجموعة والتدرب سويًا في هذا الأسبوع، لا يمكن إعطاء أي إجابة عن إصابة كيسيه ننتظر الأشعة حوله وحول ماكسيمان ثم سيتبين هل سيشاركون في المواجهة القادمة من عدمها".

ماكسيمان يغادر إلى المستشفى

جدير بالذكر أن الفرنسي ماكسيمان جناح الأهلي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق والوحدة، وخرج من الملعب في سيارة الإسعاف وتوجه إلى المستشفى للإطمئنان على سلامته.