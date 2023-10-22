تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي

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محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد انتهاء مباريات أمس السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري في الجولة 10 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وخلفه الفريق الأول الكروي بنادي التعاون في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

ويأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وخلفه الفريق الأول الكروي بنادي الأهلي في المركز الرابع بالرصيد ذاته.

ويتساوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع الفريق الأول الكروي بنادي الفتح برصيد 20 نقطة في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي علي النحو التالي:

1- الهلال: 26 نقطة

2- التعاون: 23 نقطة

3- النصر: 22 نقطة

4- الأهلي: 22 نقطة

5- الاتحاد: 20 نقطة

6- الفتح: 20 نقطة

7- الاتفاق: 17 نقطة

8- الفيحاء: 14 نقاط

9 الوحدة: 13 نقطة

10- الشباب: 12 نقطة

11- ضمك: 10 نقاط

12- الخليج: 9 نقاط

13- الرياض: 8 نقاط

14- الأخدود: 7 نقاط

15- أبها: 7 نقاط

16- الطائي: 7 نقاط

18- الحزم: 6 نقاط

17- الرائد: 5 نقاط