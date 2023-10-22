شكرا لقرائتكم خبر عن كرستيانو رونالدو مديرًا فنيًا! تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بطلب لحارس مرمى الفريق أثناء مباراة العالمي وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفاز فريق النصر على فريق ضمك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأمس في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي اقيمت في ملعب إستاد جامعة الملك سعود.

كريستيانو رونالدو يوجه النجار

وأكدت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو، فاجئ راغد النجار حارس مرمى العالمي في اخر دقائق المباراة، وطلب منه أن يقوم بلعب الكرة إلى الأمام دون تمريرها إلى المدافعين.

وبحسب التقارير الصحفية فطلب رونالدو من النجار لكي يحد من المرات المفقودة التي كانت ترتد على شباك العالمي وتتحول إلى هجمات خطرة لصالح ضمك.

ويقوم صاروخ ماديرا بشكل دائم في توجيه العديد من زملاؤه اللاعبين داخل الملعب وابداء بعض الآراء الفنية التي تصب بشكل دائم في صالح الفريق مما يشير إلى وجود نية لدى قائد منتخب البرتغال أن يصبح مديرًا فنيًا عقب اعتزال كرة القدم.