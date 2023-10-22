شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا يحضر مفاجأة لـ الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحضر البرازيلي روبيرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، مفاجأة للنادي الأهلي، استعدادًا لملاقاة بطل مصر، في إياب بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

قائمة سيمبا لمباراة الأهلي

وأعلن فريق سيمبا التنزاني عن القائمة المسافرة إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي، جاءت على النحو الآتي:

أيوب لكرد- علي سالم - كابومبي- محمد حسين- مويندا- حسين كازي- كيندي جوما- تشي مابوني - فابريس نجوما- ساديو كانوتيه- مزاميرو ياسين- نتيبازونكيزا- ويلي أونانا- كلاتوس تشاما- عبدالله خميس- لويس ميكيسوني - باليكي- موسيس فيري- دينيس كيبو- جون بوكو- شعباني تشيلوندا.

وغادرت بعثة فريق سيمبا تنزانيا متجهه إلى القاهرة، استعدادًا لملاقاة القلعة الحمراء، بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعد التعادل بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا

وفي سياق متصل، يلاقي النادي الأهلي فريق سيمبا التنزاني على ستاد القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري بسعة كامله لمدرجات ستاد القاهرة الدولي.