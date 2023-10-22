تراند اليوم : شاهد.. شاب متهم بالقتل يتعرض للضرب على يد 4 أشخاص داخل محكمة في أمريكا لسبب غريب

ترجمة حصرية: تعرض أحد المشتبه بهم في جريمة قتل، البالغ من العمر 18 عامًا، للضرب المبرح على يد عائلة ضحيته بعد الإشارة إليهم داخل محكمة في تكساس الأمريكية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المشتبه به "فيكتور ريفاس" مكبل اليدين داخل قاعة محكمة مقاطعة بيكسار، حيث يُحاكم بتهمة القتل العمد في وفاة إيثان سوتو، 15 عامًا بعد شجار عنيف.

وأوضح المقطع، أفراد عائلة سوتو يقفزون على حاجز ويهاجمون ريفاس بعد الإشارة إليهم، كما ظهر 4 أشخاص يلكمون ريفاس الذي كانت يداه مكبلتين خلف ظهره، فيما تدخلت الشرطة وأبعدت المهاجمين عن القاتل.