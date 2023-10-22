تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يكشف عن أسباب منع استخدام "الطبينة" في الأحساء

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن "بو سلمان" الذي يعمل مزارعاً، عن أسباب منع "الطبينة" التي يستخدمها المزارعون الأوائل في الأحساء.

الحرائق والمخلفات

وقال "بو سلمان" خلال لقاء بقناة "العربية": منع استخدام الطبينة يرجع إلى الحرائق والمخلفات الكثيرة والدخان الكثيف والحرارة العالية واحتراق بعض المزارع.

تركيب الطبينة

وأضاف: شغل الطبينة عشوائي منذ القدم وكان يوجد ناس متخصصين لعمل الطبينة، ولذلك نحتاج إلى فنيين وإرشاديين ومعلمين، بحيث نجمع المزارعين ونعطيهم الفكرة عن ترتيب وتركيب الطبينة للتخلص من كل هذه المشاكل وتخفيف المواد الكيماوية والمعالجة في المزارع وتخفيف العبء على المزارع.

الأسمدة الطبيعية

وتابع: الطبينة تعد نصف عمل المزارع والنصف الثاني هو الأسمدة الطبيعية.