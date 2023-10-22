شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة نحو ملاعب العالم اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الحالي لمشاهدة عددا من المباريات، أبرزها مباراة ميلان ويوفنتوس فى الدوري الإيطالي، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

كما يشهد الدوري المصري إقامة 3 مباريات، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر مع نظيره الفريق الأول الكروي بنادي بيراميدز، والإسماعيلي مع فاركو، والمقاولون العرب مع زد.

مواعيد مباريات الدوري الأفريقي



مازيمبي× الترجي- الساعة 6 مساء

إنييمبا × الوداد- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



أستون فيلا× وست هام يونايتد- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



لاس بالماس× رايو فاليكانو- الساعة 3 عصرًا

جيرونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء

فياريال× ديبورتيفو ألافيس- الساعة 7:30 مساء

برشلونة× أتلتيك بيلباو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



روما× مونزا- الساعة 1:30 ظهرًا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا× كالياري- الساعة 4 عصرًا

بولونيا× فروسينوني - الساعة 4 عصرًا

أتلاتنا× جنوي- الساعة 7 مساء

ميلان× يوفنتوس- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



كولن× بوروسيا مونشنجلادباخ- الساعة 4:30 عصرا

هايدنهايم× أوجسبورج - الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لوريان× رين- الساعة 2 ظهرًا

تولوز× ستاد ريمس- الساعة 4 عصرًا

ليل× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

نانت× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

موناكو× ميتز- الساعة 6 مساء

ليون× كليرمون فوت 63- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



المقاولون العرب× زد- الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

الإسماعيلي× فاركو- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

فيوتشر× بيراميدز- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الرياض× الاتفاق- الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور× قاسم باشا- الساعة 1:30 ظهرا

اسطنبول سبور× أنقرة غوجو- الساعة 4 عصرا

فناربخشة× هاتاي سبور- الساعة 7 مساء

سامسون سبور× إسطنبول باشاك شهير- الساعة 7 مساء