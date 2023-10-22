شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الشباب يغادر المستشفى بعد تعافيه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي

وتقام المباراة بين ناديي الشباب وأبها في تمام الساعة الخمسة مساء يوم البت المقبل الموافق يوم 28 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

المولد يغادر المستشفى بعد شفاءه

أوضحت صحيفة ”الرياضية” السعودية من مصادر خاصة، أن فهد المولد، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، عانى من التهاب حاد في الحلق، وارتفاع في درجة الحرارة ليلة عودته مع بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من معسكر البرتغال، واضطر إلى دخول أحد المستشفيات الخاصة في الرياض، الأربعاء الماضي.

واضافت الصحيفة السعودية، أن المولد صاحب الـ 29 عامًا مكث في المستشفى ثلاثة أيام، حيث أصرَّ الطبيب المعالج على أن يبقى اللاعب في المستشفى بوصفه إجراءً احترازيًّا من أجل عمل مزيد من الفحوصات.

وكان اللاعب الدولي غادر المستشفى، أمس، بعد تماثله للشفاء، على أن يلتحق بالتدريبات الجماعية بدءًا من اليوم.