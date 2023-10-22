شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي

وتقام المباراة بين ناديي الهلال والأهلي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 27 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

إصابة لثنائي الأهلي تهدد مشاركتهم أمام الهلال

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، من مصادر خاصة أن الثنائي الفرنسي سانت ماكسيمان والإيفواري كيسي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيخضعان للكشف بالأشعة، الأحد، لتشخيص إصابتيهما، وتحديد إمكانية مشاركتهما أمام الهلال في الكلاسيكو، الجمعة، ضمن الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

وعانى لاعبا الفريق الأول الكروي بنادي الأهلي من الإصابة خلال مواجهة الوحدة السبت «3-1» ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وتعرض الفرنسي ماكسيمان لإصابة على مستوى مفصل القدم بعد تدخل قوي من عبدالعزيز نور لاعب الوحدة لم يكمل على إثرها المباراة، بينما كانت إصابة كيسي عبارة عن كدمة في العظمة تحت الركبة، وفضل الخروج من الملعب بعد شعوره بالآلام في نفس موضع الإصابة خلال مجريات الشوط الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعبين سيخضعان إلى برامج علاجية وتأهيلية بعد التأكد من الأشعة التي سيجريانها في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.