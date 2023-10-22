نجم النصر يغيب عن مواجهة الفيحاء

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محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي

وتقام المباراة بين ناديي النصر والفيحاء في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل الموافق يوم 28 من شهر أكتوبر الحالي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

عبد الله الخيبري يغيب عن مواجهة الفيحاء

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن غياب عبد الله الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مباراة العالمي القادمة أمام الفيحاء في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وتأكد غياب عبد الله الخيبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن مواجهة الفريق القادمه في دوري روشن السعودي للمحترفين والذي سيلاقي فيها العالمي نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء وذلك بسبب تراكم البطاقات التي حصل عليها اللاعب.

ويتواجد بنسبة كبيرة بروزوفيتش بشكل أساسي في مباراة العالمي والفيحاء القادمه والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في اطار مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.