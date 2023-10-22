127 مخالفة بمحمية الإمام تركي

وتراوحت قيمة المخالفة من 500 ريال - 50.000 ريال، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
يُذكر أن نطاق الحماية يسهم في ضبط المخالفات للحد من انتشارها في المحمية حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الإحيائي من الاختلال البيئي، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في جعلها وجهة سياحية ذات معايير عالمية من الناحية البيئية.
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