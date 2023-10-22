شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى السكري هذا المشروب السحري « أسود »"يخفض نسبة السكرفي الدم بسرعة فائقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تميل مستويات السكر في الدم إلى الارتفاع بعد تناول الأطعمة النشوية ولكن يمكنك مواجهة هذا التأثير الضار. تبين أن تناول مشروب "أسود" يخفض مستويات السكر في الدم بعد فترة وجيزة من تناول الطعام - وهو اكتشاف ينبغي أن يرحب به مجتمع مرضى السكري. تميل الأطعمة النشوية إلى التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم - النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم -. هذا بسبب المحتوى العالي من الكربوهيدرات الموجود في الأطعمة النشوية.

يتم تكسير الكربوهيدرات بسرعة إلى جلوكوز (سكر الدم) ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته. ينظم هرمون الأنسولين عادة هذا الارتفاع في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. ومع ذلك ، يتم تجريد مرضى السكري من هذه الآلية. نتيجة لذلك ، يجب على مرضى السكري إيجاد وسائل بديلة لمواجهة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. لحسن الحظ ، ثبت أن قرارات غذائية محددة تمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول الطعام. ثبت أن استهلاك الشاي الأسود ينتج هذا التأثير الإيجابي. لاحظ الباحثون في إحدى الدراسات أن "دراسات قليلة فقط قد درست آثار الشاي الأسود على التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل بعد تناول الأطعمة الغنية بالنشا". التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الأكل يتعلق بالتحكم في مستويات السكر في الدم بعد ساعتين من تناول الطعام.



سعى الباحثون لعلاج هذا من خلال التحقيق في آثار تناول الشاي الأسود على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى البشر الأصحاء. كما سعوا للتعرف على مكونات الشاي الأسود التي تساهم في هذا التأثير. تناول البالغون اليابانيون الأصحاء 200 مل من الشاي الأسود ، وتم فحص تأثيره على نسبة السكر في الدم بعد الوجبة ومستويات الأنسولين.

ووجد الباحثون أن تناول الشاي الأسود بعد تناول الأرز المطبوخ يقلل بشكل كبير من الجلوكوز (سكر الدم) والأنسولين مقارنة بمشروب وهمي. وقد أرجعوا هذا التأثير جزئيًا إلى مادة البوليفينول - المغذيات الدقيقة الموجودة في الشاي. نصائح عامة لخفض نسبة السكر في الدم كقاعدة عامة ، يجب أن تسهل تناول الأطعمة التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI). GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده. الكربوهيدرات التي يفككها الجسم بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع. تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI: السكر والأطعمة السكرية المشروبات الغازية السكرية خبز ابيض بطاطا أرز أبيض. يتم تكسير الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت. وهي تشمل بعض الفاكهة والخضروات والبقول والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ، مثل عصيدة الشوفان.

داء السكري من النوع 2

- الأعراض الموضحة كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك. تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2: التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل الشعور بالعطش طوال الوقت الشعور بالتعب الشديد فقدان الوزن دون محاولة حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء رؤية مشوشة. يمكن للطبيب العام تشخيص مرض السكري من النوع 2. "ستحتاج إلى فحص الدم ، والذي قد تضطر إلى الذهاب إلى المركز الصحي المحلي الخاص بك إذا لم يكن من الممكن إجراؤه في عيادة الممارس العام ،" يوضح NHS.