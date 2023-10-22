قتلى وجرحى في قصف صاروخي روسي في خاركيف شمال شرق أوكرانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 5:27 صباحاً

قُتل ستة أشخاص وجُرح 14 آخرون في قصفٍ صاروخي روسي أصاب مستودعاً لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون. وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع متضرر بشدة وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية “نوفا بوشتا”. وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف؛ إن “القتلى الستة والجرحى الـ 14 نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا”. وأضاف أن “الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاماً أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات”. وتابع، أنه من بين الـ 14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتاً إلى أن “الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم”. وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ “إس 300” أصاب اثنان منها المستودع. وقال المتحدث باسم المكتب دميترو شوبينكو؛ لإذاعة “سوسبيلني” الحكومية الأوكرانية، إن العمل مستمر في الموقع لـ”تحديد العدد الدقيق للجرحى والقتلى”. في وقتٍ سابقٍ، أعلن الجيش الأوكراني أنه صدّ هجوماً روسياً جديداً على أفدييفكا، وهي مدينة صناعية في شرق البلاد تعرّضت في الأسابيع الأخيرة لضربات روسية مكثّفة، مؤكداً أنه ألحق “عديداً من الخسائر” بالخصم. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على فيسبوك “لقد جدّد العدو هجماته ولم يتوقف عن محاولاته لمحاصرة أفدييفكا”.

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