الرياض.. القبض على 5 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لارتكابهم حوادث سرقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 5:29 صباحاً

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من القبض على 5 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية؛ لارتكابهم حوادث جنائية. وتمثلت الحوادث المُرتكبة من قِبل المخالفين، في سرقة كيابل نحاسية من مساكن ومبانٍ قيد الإنشاء، والمتاجرة بها عَبْر منافذ البيع. وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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