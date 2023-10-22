انت الان تتابع للحد من الحوادث المروية.. أمن الطرق يوضّح أهمية الجلوس السليم خلف المقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 5:37 صباحاً

قدّمت القوات الخاصة لأمن الطرق، بعض النصائح لقائدي المركبات بشأن الجلوس السليم خلف المقود؛ مشيرة إلى أنه يزيد من تركيز قائد المركبة، ويحافظ عليه من مفاجآت الطريق أثناء القيادة. وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها على منصة "إكس": إن الجلوس السليم يجنّب أيضًا من الآثار الصحية والإصابات البليغة عند وقوع الحوادث. وأضافت: يضمن الجلوس السليم أيضًا، الانتباه من المفاجأة، وسلامة المركبة، وسلامة مَن حولك، إضافة إلى سهولة رؤية الزوايا الصعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر للحد من الحوادث المروية.. أمن الطرق يوضّح أهمية الجلوس السليم خلف المقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.