تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم وتحدد المناطق المعرضة لهطول أمطار غزيرة وسيول وضباب

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وقال المركز: سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.