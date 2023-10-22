تراند اليوم : بالفيديو.. خبير عسكري يكشف عن السيناريو المتوقع بين القوات الإسرائيلية وحماس حال تنفيذ الهجوم البري.. وكيفية التعامل مع الأنفاق

صحيفة الخليج 365: رأى مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، أن القوات الإسرائيلية ستدخل حرب شوارع في غزة لعدم معرفتها بأنفاق حماس إذا نفذت عمليتها البرية.

وقال قهوجي إن الجيش الإسرائيلي لا يبدو أنه يعرف الكثير عن هذه الأنفاق، وسيعتمد في عثوره عليها على البحث واستجواب الأسرى.

وأوضح أنه داخل الأنفاق سيكون هناك قتال شوارع إلا إذا تم تدميرها بألغام تسبب هبوط هذه الأنفاق ودفن المتواجدين فيها أحياء، أو ربما تستخدم القوات الإسرائيلية قذائف لهب لنسف هذه الأنفاق.