تراند اليوم : الحصيني يتوقع حالة ممطرة على المملكة اليوم.. ويحدد المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": يتوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة ومتوقع أن تستمر عدة أيام على أجزاء من مناطق الشمالية والجوف ثم حائل ثم القصيم ثم أقصى شمال وغرب ومنطقة الرياض وشمال غرب المنطقة الشرقية وشرق تبوك وأجزاء من مناطق المدينة مكة والباحة وعسير وجازان تمتد الأمطار إلى أجزاء من اليمن والإمارات وسلطنة عمان.

وتابع: متوقع توسع الحالة لتشمل أجزاء أخرى من المملكة نتركها حتى تنتهي الحالة المدارية.