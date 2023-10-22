تراند اليوم : شاهد.. الإعلامية المصرية بسمة وهبة تفاجئ مشاهديها بالحديث باللغة "العبرية" على الهواء وتثير جدلا واسعا

صحيفة الخليج 365 : أثارت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، جدلاً كبيراً بين المصريين بعد ظهورها تتحدث باللغة العبرية الهواء .

رسالة للشعب الإسرائيلي

ووجهت وهبة رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي، قالت فيها: "طلبت من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة".

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، إنها توجّهت للشعب الإسرائيلي مطالبة إياهم بالوعي، قائلة: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".

أرض فلسطين

كما ناشدت الإعلاميين الإسرائيليين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، قائلة: "لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".

وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.