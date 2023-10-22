شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح وأتربة.. اعرف تفاصيل الطقس على المناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

الطقس على المناطق السعودية

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

الطقس على المنطقة الشرقية

ويأتي هذا في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

ولفت إلى أنها تشمل محافظات العيص والعلا وخيبر ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة.

إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الطقس على منطقة تبوك

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

كما أشار إلى ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.