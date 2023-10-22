شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على عسير وجازان وخفيفة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.