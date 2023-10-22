السعودية | النوم أقل من 5 ساعات يزيد خطر “الاكتئاب”

وقال خبراء من جامعة كوليدج لندن، إن البيانات التحليلية لـ 7 آلاف حالة، أشارت إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على أقل من 5 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للمعاناة.

واستند التحليل إلى السمات الوراثية للأشخاص، بدلًا من المدة التي ينامون فيها فعليا كل ليلة، وعلى مدى السنوات الماضية، وجد الأكاديميون المعنيون بالنوم أن خلل الحمض النووي يرتبط بكمية نوم الأشخاص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للنوم أقل من 5 ساعات، كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.5 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب خلال السنوات الأربع إلى الـ 12 التالية.

وأشارت الدراسة إلى أن البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم، وينصح الأطفال ما بين 9 إلى 13 ساعة.