السعودية | مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق العدد الخامس من مجلة “متمم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلق مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” العدد الخامس من مجلة “متمم” التي تصدر بشكل ربع سنوي، وتهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، شاملةً العديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.

وركّز العدد الإثرائي الجديد، على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي كبير في ظل مواصلة سعيها لتنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتحسين بيئتها الاستثمارية كوجهة عالمية رائدة، وهو ما ترجمته مؤخراً بإعلانها عن إنشاء 4 مناطق اقتصادية لتكون مصدراً جديداً ومورداً يسهم في تحقيق نهضتها الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبنائها وبناتها.

واستعرضت المجلة في حوار ضيف العدد مع أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، مزايا الخليج 365 الاقتصادية الخاصة وأهميتها، إلى جانب التركيز على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2023 .

كما تضمنت المجلة مجموعة من التقارير المتنوعة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، خاصة الأحداث المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، و التطرق لمشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية المالية والاقتصادية.