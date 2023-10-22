شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لـ سانتو قبل مواجهة القوة الجوية بسبب نجم الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي القوة الجوية العراقي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين ناديي الاتحاد السعودي والقوة الجوية في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

كدمة للشنقيطي بمباراة التعاون

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية من مصادر خاصة، أن مهند الشنقيطي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعرّض لكدمة في مفصل القدم خلال مواجهة فريقه أمام نادي التعاون، واضطر البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، علي أثرها إلى استبداله في الشوط الثاني.

واضاف تقرير الصحيفة، أن الشنقيطي صاحب الـ “23 عامًا” شوهد في عيادة النادي، أمس السبت، من أجل متابعة حالة الإصابة.

سانتو يحدد الخماسي الأجنبي قبل مواجهة القوة الجوية

واضافت صحيفة “الرياضية” من مصادر أخرى، أن نونو سانتو سيحدد الخماسي الأجنبي الذي سيدخل به مواجهة القوة الجوية، مساء اليوم، وفي حال اكتملت جاهزية حسن كادش، سيستدعي الأمر ضم البرازيلي فابينيو إلى مواطنه مارسيلو جروهي، المستبعد من المباراة لوجود عبد الله المعيوف، إضافة إلى البرازيلي لويس فيليبي، على أن يكون جوتا أحد أهم العناصر المرشحة للدخول في القائمة.

واضطر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى تقديم موعد التدريبات، أمس، من الـ 08:00 إلى الـ 04:00 عصرًا، لانشغال الملعب الرئيس بمواجهة فريق السيدات أمام القادسية، في الدوري الممتاز.