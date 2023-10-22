شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة فريق سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة للتدريبات الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد التتش بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويواجه الأهلي، نظيره فريق سيمبا التنزاني، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لسيمبا

وحصل لاعبو الأحمر على راحة لمدة 24 اليوم السبت بقرار من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كول، لمنح الفريق فرصة للراحة من إجهاد السفر والمباراة، بعد الفشل في تحقيق أول فوز له على ملعب سيمبا مع نظيره الفريق التنزاني في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على ملعب ستاد بنيامين مكابا الوطني.

وسقط فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في فخ التعادل في مباراته أمام سيمبا التنزاني بهدفين لكل منهما في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإفريقي.

ونجح المغربي رضا سليم في افتتاح أهداف المارد الأحمر في الدقيقة 45+1، وعادل كيبو النتيجة في الدقيقة 53 وسجل كانوتيه هدف سيمبا الثاني في الدقيقة 59 وأختتم محمود عبد المنعم كهربا في أهداف المباراة في الدقيقة 63 من عمر المباراة.