وكشفت الخطوط السعودية في وقت سابق عن هويتها الجديدة خلال حفل أقيم بمقر” الخطوط “ وبحضور مسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وكانت الخطوط السعودية أطلقت هويتها البصرية الجديدة التي تتماشى مع عصر جديد في تاريخها بما يشمل ألوانها ذات الدلالات العميقة لأصالة الهوية السعودية.

شكرا لمتابعة خبر عن محتويات حقيبة العناية الجديدة للخطوط السعودية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام