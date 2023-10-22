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شكرا لمتابعة خبر عن محتويات حقيبة العناية الجديدة للخطوط السعودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهدت محتويات حقيبة العناية الجديدة للخطوط السعودية تصميما جديدا بالهوية الجديدة، والتي يتم توزيعها لركاب الدرجة الأولى والأعمال بالرحلات الدولية.
وكانت الخطوط السعودية أطلقت هويتها البصرية الجديدة التي تتماشى مع عصر جديد في تاريخها بما يشمل ألوانها ذات الدلالات العميقة لأصالة الهوية السعودية.
وكشفت الخطوط السعودية في وقت سابق عن هويتها الجديدة خلال حفل أقيم بمقر” الخطوط “ وبحضور مسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.