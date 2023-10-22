شاهد.. الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً في حادث مروري حالته خطرة بتبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة الهلال الأحمر السعودي، إن الإسعاف الجوي بمنطقة تبوك نجح في نقل مصاب بحالة خطيرة إثر حادث تصادمٍ بطريق القليبة.

وأضاف: جاء تدخل الاسعاف الجوي بعد التدخل الإسعافي، حيث جرى نقله إلى مستشفى الأمير فهد بن سلطان في تبوك.

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