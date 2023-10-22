أول موقع في المملكة.. عزل خطوط الكهرباء لحماية الطيور في جزر فرسان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 7:07 صباحاً

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الانتهاء من خطوة جديدة لحماية الطيور في محمية جزر فرسان، بمنطقة جازان. تفصيلاً، قال المركز إن محمية جزر فرسان هي أول موقع في المملكة يتم فيه الانتهاء بشكل كامل من تركيب عوازل على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط لحماية الطيور من أخطار الصعق الكهربائي. يُشار إلى أن جزر فرسان تتميّز بثروة حيوانية وندرة لبعضها وتتخذ الجهات المختصّة عديداً من الإجراءات للحفاظ عليها.

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