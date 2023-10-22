قتيل ومصاب في قصف إسرائيلي على مطاريْ دمشق وحلب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 أكتوبر 2023, 7:26 صباحاً

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، أن مطاري دمشق وحلب الدوليين، تعرضا لقصف إسرائيلي صباح الأحد، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر كما أخرج المنشأتين من الخدمة. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالى الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاريْ دمشق وحلب الدوليين". وأضافت أن القصف "أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة". وتتكرر الهجمات الإسرائيلية على مرافق حيوية سورية؛ لكن إسرائيل نادرًا ما تعترف بقيامها بذلك.

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