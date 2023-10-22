انت الان تتابع "فيديو" الرصد والإطاحة.. مروّجو الهيروين والأمفيتامين في قبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، الإعلان عن إلقاء رجال الأمن، قسم التحريات والبحث الجنائي، القبض على مواطن في القصيم قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، وارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة بطاريات وكابلات وقواطع ومواد صحية وكهربائية وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.

وفي الرياض تم القبض على شخص ظهر في محتوى مرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي يدّعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغّله، وقد تَبَين من إجراءات الاستدلال أنه مخالف لنظام أمن الحدود وجرى إيقاف من آواه.

ووفق الفيديو المنشور على حساب الأمن العام على منصة "إكس" تم القبض على مواطن في نجران قام بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ونجح الأمن العام في القبض على مواطن قام باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِط بحوزته مبالغ مالية وأسلحة ومناظير ليلية ومسروقات تنوعت بين بطاريات وكيابل ومولد كهربائي.

وفي جيزان تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج مادة الحشيش المخدر، كما تم القبض في مكة المكرمة على مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر والهيروين والأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.